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Dünya

Ayrılıkçı grup Güney Kurdufan'da saldırdı: Onlarca kişi öldü

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, Abdülaziz El-Hılu liderliğindeki ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) grubunun ülkenin güneyindeki Güney Kurdufan eyaletinde dün düzenlediği saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA4 Şubat 2025 Salı 12:37 - Güncelleme:
Ayrılıkçı grup Güney Kurdufan'da saldırdı: Onlarca kişi öldü
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Resmi olmayan Sudan Hükümet Sözcülüğü Platformundan yapılan açıklamada, SPLM-N'nin dün Kadugli şehrine düzenlediği saldırıda 44 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Sözcü İaysir, X platformundaki paylaşımında, Hükümet Sözcülüğü Platformunda açıklanan rakamlara dair herhangi bir teyitte bulunmadan, Hılu liderliğindeki SPLM-N'nin, Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli şehrinde düzenlediği ve onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı "ayrım gözetmeyen bombardımanı" şiddetle kınadıklarını belirtti.

Saldırıyı, "sivillere karşı işlenmiş iğrenç suç" olarak nitelendiren İaysir, saldırının kent pazarını, okullardaki geçici barınma merkezlerini ve yerleşim alanlarını hedef aldığını ifade etti.

İaysir, SPLM-N grubunun bu ve önceki saldırılarının vatandaşların güvenliğini ve istikrarını bozmayı amaçladığını, bunun uluslararası ve insani hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

Sudan'da hükümetle yıllardır silahlı mücadele yürüten ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) ve lideri Abdülaziz El-Hılu, 2020'de hükümetle silahlı gruplar arasında imzalanan Juba Barış Anlaşmasına katılmamıştı.

  • Sudan
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