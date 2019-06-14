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Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kalça kemiğini kırdı, 10 ay hapis cezası aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ayrılmak isteyen kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden ve kalça kemiğini kıran Özdinç Taşkeser, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • DHA
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Olay 2017 yılında Başkent Lefkoşa´da meydana geldi. İddiaya göre, Özdinç Taşkeser, ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ş.P.'nin kaldığı öğrenci yurduna gitti ve Ş.P. ile tartışmaya başladı.
 
Tartışma büyüyünce Taşkeser, Ş.P.'yi tokatlamaya başladı, ardından da onu havaya kaldırıp yere fırlattı. Olay sonrasında Ş.P.'nin kalça kemiği kırıldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.P., 6 hafta tedavi gördü. 
 
Polis, Taşkeser'i gözaltına aldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, dün Taşkeser ile ilgili kararını açıkladı. Ş.P.'nin şikâyetini geri çektiği; ancak mahkemenin zanlıyı 10 ay hapis cezasına çarptırdığı öğrenildi.

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