Ayrımcılığa uğrayan Türk öğrenci hukuk mücadelesini devam ettirecek

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Fatma Zehra Solmaz, İsveç Ayrımcılık Ombudsmanının (DO) yaptığı başvuru sonucunda geçen hafta üniversiteyi ayrımcılıktan suçlu bulmasının haklı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyken 23 Kasım 2022'de staj başvurusunda bulunduğunu belirten Solmaz, "Erasmus+ bursu kazandığım için Avrupa'da farklı üniversitelere başvuru yapıyordum ve Stockholm Üniversitesi bunlardan birisiydi. Stockholm Üniversitesinde farklı hocalara başvurularda bulundum. Bunlardan birisi olumlu diğeri olumsuz sonuçlandı." dedi.

Solmaz, olumsuz sonuçlanmasını beklediğini dile getirerek, olumsuz sonuçlanan başvurunun nedenini öğrenince çok şaşırdığına dikkati çekti.

Stockholm Üniversitesinden Profesör Per Carlbring'in kendisine "ayrımcı" bir ret mektubu gönderdiğini ifade eden Solmaz, şöyle devam etti:

"Bana mail olarak, 'Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm.' cevabını görünce çok oldum. Şaşırdım. İlk başta ne yapacağımı bilemedim. Hocaya cevap veremedim ve üniversiteye şikayette bulundum. Üniversite şikayeti işleme aldıklarına ve duruma göre aksiyon alacaklarına dair bir cevap gönderdi. Ancak bu süreç iki ay kadar sürdü ve herhangi bir gerekli aksiyon ya da şeffaf bir süreç yürütülmedi. Ben sormadığım sürece herhangi bir cevap gelmedi."

Solmaz, Stockholm Üniversitesinin kendisinden özür dilediğini ama ayrımcılığı yapan Profesör Carlbring'in herhangi bir özür dilemediğini aktararak, üniversite yönetiminin Profesör Carlbring'in ayrımcılık eğitimi alacağını ilettiklerini bildirdi.

Bu durumun tekrar yaşanmayacağına dair bir teminatın tarafına bildirilmediğine işaret eden Solmaz, şunları söyledi:

"Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için ben bu olayı bir üst seviyeye taşımak istedim ve İsveç Ayrımcılık Ombudsmanı'na başvurdum. İki senenin sonunda dosya benim haklı olduğum yönünde sonuçlandı. Yani üniversitenin bir ayrımcılık yaptığı yönünde sonuçlandı. Ombudsmanlık dosyayı mahkemeye taşımadan kapatmaya karar verdi."

Bireysel olarak hukuki mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Solmaz, "Bireysel olarak bir aksiyon almaya çalışıyorum, bu olayı kapatmamayı seçtim. Çünkü bu sadece bana olmuyor. İleride bir başkasının da başına gelebilir. Şu anda kendim bu yasal süreçleri devam ettirmek için uğraşıyorum. Gerekli yasal organlar tarafından uygun bulunan yaptırımların yapılmasını bekliyorum. Yasal organlara olan inancım yüksek." diye konuştu.

- NE OLMUŞTU?

İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra Solmaz, Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında staj yapmaya hak kazandığı Stockholm Üniversitesine 23 Kasım 2022'de başvurmuştu.

Üniversitenin öğretim görevlilerinden Profesör Per Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta gönderen Solmaz, Carlbring'den "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." yanıtını almıştı.

Stockholm Üniversitesi, 5 Aralık 2022'de DO'ya şikayet eden Fatma Zehra Solmaz'a, üniversitenin Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr özür mektubu göndermiş, Profesör Carlbring'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğunu kabul etmişti.

İsveç Ayrımcılık Ombudsmanı, geçen hafta öğrenciye etnik ayrımcılık yapıldığının tespit edildiğini açıklamış, Stockholm Üniversitesinin ayrımcılıktan suçlu bulunduğunu bildirmişti.