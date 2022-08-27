Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtardığı Laçın şehrini geri aldı.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan'ın işgal altındaki Laçın şehrindeki kontrolü elinden alındı.

SUS VE ZABUH KÖYLERİ DE KONTROL ALTINDA

Bölgede düzenlenen operasyon kapsamında Azerbaycan'ın Sus ve Zabuh köyleri de kontrol altına alındı.

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"MUTLULUK DUYUYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Laçin şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiride ifade edilen hususlar doğrultusunda devam eden süreç kapsamında Azerbaycan'a bugün iade edilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi doğrultusunda kayda değer bir aşama teşkil eden bu gelişmenin, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine olduğu kadar, bölgesel normalleşmeye de katkı sağlamasını ümit ediyoruz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edecektir."

Askerler tarafından şehrin girişine ve çeşitli bölgelerine Azerbaycan bayrağı dikildi.

TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Öte yandan Azerbaycan Özel kuvvetler personeli bölgede Türk bayrağı açarak, "Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

"YAŞASIN AZERBAYCAN"

Görüntülerde, şehre giren askerlerin komutanı, bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, emrinize binaen Azerbaycan ordusu Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerini tam kontrol altına aldı. Laçın kent merkezinde Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan." ifadelerini kullandı.

LAÇIN ŞEHRİ

İkinci Karabağ Savaşının ardından Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği Karabağ'daki Laçın ve çevresinde yer alan bazı köylerde yaşayan Ermeniler, Ağustos ayı sonunda yasa dışı yerleştikleri bölgeden ayrılacaktı. Ermeni nüfus ve bölgedeki geçici Rus birliklerinin şehirden ayrılmasıyla şehrin kontrolü Azerbaycan'a geçmiş oldu.