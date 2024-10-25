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Dünya

Azerbaycan, Avrupa Birliğine nota verdi: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Azerbaycan, Avrupa Parlamentosunda Azerbaycan karşıtı karar kabul edilmesi nedeniyle Avrupa Birliğine (AB) nota verdi. Bakü yönetimi, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen kararın Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığını duyurdu.

AA25 Ekim 2024 Cuma 17:02 - Güncelleme:
Azerbaycan, Avrupa Birliğine nota verdi: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosunda 24 Ekim'de kabul edilen Azerbaycan karşıtı karar ve bu karar için yapılan müzakerelerde seslendirilen mesnetsiz ve taraflı görüşler nedeniyle AB'nin Bakü Büyükelçisi Peter Michalko'nun bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

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Açıklamada, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen kararın ve seslendirilen fikirlerin Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı, bu husustaki notanın Büyükelçi Michalko'ya iletildiği belirtildi.

İLKELERE CİDDİ ŞEKİLDE UYMA ÇAĞRISI

Michalko'ya, AB'nin çeşitli kurumları aracılığıyla Azerbaycan'a yönelik sürdürülen karalama kampanyasının, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saldıran, içişlerine müdahale eden açıklama ve adımların Ermenistan'da intikamcılığı teşvik ettiği ve bölgedeki barış çabalarına zarar verdiğinin aktarıldığı vurgulanan açıklamada, Azerbaycan'ın AB ile ilişkilerini uluslararası hukuk norm ve ilkeleri, karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak yarar temelinde kurduğu belirtilerek, karşı tarafa bu temel ilkelere ciddi şekilde uyma çağrısı yapıldı.

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Açıklamada, AB'den, Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, içişlerine müdahale eden, bölgede barış ve istikrara zarar veren önyargılı adımlardan kaçınılması talep edildi.

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