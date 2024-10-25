Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosunda 24 Ekim'de kabul edilen Azerbaycan karşıtı karar ve bu karar için yapılan müzakerelerde seslendirilen mesnetsiz ve taraflı görüşler nedeniyle AB'nin Bakü Büyükelçisi Peter Michalko'nun bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Güney Kafkasya'nın geleceği: Barış, iş birliği ve yeni fırsatlar Açıklamada, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen kararın ve seslendirilen fikirlerin Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı, bu husustaki notanın Büyükelçi Michalko'ya iletildiği belirtildi.

Michalko'ya, AB'nin çeşitli kurumları aracılığıyla Azerbaycan'a yönelik sürdürülen karalama kampanyasının, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saldıran, içişlerine müdahale eden açıklama ve adımların Ermenistan'da intikamcılığı teşvik ettiği ve bölgedeki barış çabalarına zarar verdiğinin aktarıldığı vurgulanan açıklamada, Azerbaycan'ın AB ile ilişkilerini uluslararası hukuk norm ve ilkeleri, karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak yarar temelinde kurduğu belirtilerek, karşı tarafa bu temel ilkelere ciddi şekilde uyma çağrısı yapıldı.