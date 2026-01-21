İSTANBUL 9°C / 5°C
Dünya

Azerbaycan, Barış Kurulu'na daveti kabul etti

Azerbaycan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurulduğunu ilan ettiği, Gazze için oluşturulan 'Barış Kurulu'na katılma davetini kabul etti.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın 16 Ocak'ta "Barış Kurulu" adlı uluslararası bir yapının kurulmasına karar verdiği ve Azerbaycan'ı söz konusu kuruluşa kurucu üye devlet olarak katılmaya davet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın bu daveti kabul ederek Barış Kurulu'na kurucu üye devlet olma niyetini ABD tarafına ilettiği belirtildi.

Resmi onay mektubunun ABD tarafına gönderileceği ve gerekli prosedürler çerçevesinde ilgili adımların atılacağı kaydedilen açıklamada, Azerbaycan'ın, her zaman olduğu gibi uluslararası işbirliğine, barış ve istikrara aktif katkı sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

GAZZE İÇİN OLUŞTURULAN "BARIŞ KURULU"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

