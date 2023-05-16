Azerbaycan Başbakanı Asadov'dan Türkiye'deki seçim sonuçları için tebrik telefonu

Asadov, telefonla aradığı Oktay'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve tüm AK Parti teşkilatını seçim başarısından dolayı kutladığını söyledi.

Seçimin, Cumhur İttifakı lehine başarıyla sonuçlanacağından hiçbir zaman şüphe duymadıklarını belirten Asadov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm AK Parti milletvekillerine selamlarını iletti.

Oktay ise ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye rahatladı, nihai olmasa da milletimiz 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ile devam' dedi." ifadesini kullandı.

İyi dilekleri için Asadov'a teşekkür eden Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.