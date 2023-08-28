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Dünya

Azerbaycan bayrağını ayaklar altına alan Ermeni futbolculara hapis cezası

Azerbaycan bayrağını ayaklar altına aldıkları görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaşan, Karabağ'da yaşanan 3 Ermeni futbolcuya onar gün hapis cezası verildi.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 21:31 - Güncelleme:
Azerbaycan bayrağını ayaklar altına alan Ermeni futbolculara hapis cezası
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Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2021'de haklarında soruşturma açılan ve gıyaben tutuklama kararı verilen Ermenistan vatandaşları Alen Sarkisyan (22), Vahe Hovsepyan (20) ve Levon Grigoryan'ın (20) Karabağ'dan Ermenistan'a geçerken Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, üç kişinin sorguda suçlarını kabul ettiği, pişman olduklarını ifade ettikleri ve bundan sonra bu tür eylemlerde bulunmayacakları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.

Beyanları göz önünde bulundurularak haklarındaki cezai kovuşturmaya son verildiği belirtilen açıklamada, 3 kişinin İdari Suçlar Kanunu'nun "Yasak bilgilerin internette yayılması" maddesi kapsamında yargılandıkları ve mahkemede onar gün hapis cezasına çarptırıldıkları aktarıldı.

Üç şahsın, cezaları bittikten sonra Azerbaycan dışına çıkmalarının sağlanacağı belirtildi.

Karabağ'daki bir futbol kulübünün oyuncularının Azerbaycan bayrağını ayaklar altına aldığı yönündeki görüntüler, 2021'de internette paylaşılmıştı.

Azerbaycan Başsavcılığı, söz konusu olayla ilgili "Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bayrağı veya arması hakkında hakaret içeren eylemler" ve "Organize şekilde ulusal, ırksal, sosyal veya dini nefret ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

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