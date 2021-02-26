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Dünya

Azerbaycan Büyükelçiliğinden ''Hocalı'' etkinliği

Katar'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde 'Hocalı Katliamı' anma etkinliği düzenlendi.

AA26 Şubat 2021 Cuma 01:02 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 01:02
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Azerbaycan'ın Doha Büyükelçiliğinde Hocalı Katliamı'nın 29'uncu yılı dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükelçilik binasında düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun yanı sıra Azerbaycanlı ve Türk vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın Doha Büyükelçisi Reşad İsmailov, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın Hocalı'daki insanları öldürerek savaş suçu işlediğini söyledi.

İsmailov, "Silahlı Ermeni çetelerinin, nüfusun kalabalık olduğu Dağlık Karabağ'ın köylerinde işlediği suçlar ve Hocalı'daki soykırım, sadece Ermenilerin değil bugün onları destekleyenlerin vicdanlarında kara bir leke olarak kalacaktır." dedi.

Soykırımın sadece Azerbaycan devletinin bağımsızlığına karşı değil tüm insanlığa karşı bir suç olduğunu belirten İsmailov, ülkesine destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.

Büyükelçi Göksu ise Hocalı Katliamı'nın Türkiye ve Azerbaycan'ın yaşadığı ortak acılardan biri olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin Azerbaycan'a tam destek verdiğini yineledi.

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