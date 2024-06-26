Azerbaycan ''C-27J Spartan'' tipi askeri nakliye uçağı satın aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İtalya'nın Leonardo şirketi tarafından üretilen "C-27J Spartan" uçağını Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda inceledi.

Cumhurbaşkanı Aliyev'e, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli ile Leonardo şirketinin yöneticileri eşlik etti.

Aliyev'e, satın alınan uçağın teknik özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi verildi.

Zor coğrafi arazi ve operasyon koşullarında hem savunma hem de sivil savunma görevlerini yerine getirebilecek kapasiteye sahip uçağın, askeri nakliye, paraşütçülerin ve kargoların havadan bırakılması ile tıbbi görevlerde kullanılacağı belirtildi.