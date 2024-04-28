Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'ın Cumhurbaşkanı Aliyev'e Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sınırların belirlenmesi konusunda varılan anlaşmadan dolayı tebriklerini ilettiği ve bunun ABD tarafından desteklediğini vurguladığı aktarıldı.

Aliyev, görüşmede iki ülkenin sınırlandırma komisyonunun vardığı anlaşmanın diyalog ve karşılıklı anlayış içerisinde yapılan görüşmelerin sonucu olduğunu kaydetti. Sınır belirleme çalışmalarına başlanmasının olumlu bir adım olduğunu ifade eden Aliyev, Azerbaycan'ın barışı sürdürme konusundaki kararlılığını da vurguladı.

"ÜLKEMİZİN BARIŞ GÜNDEMİNİ SÜRDÜRMEK İÇİN HİÇBİR ÇABADAN KAÇINMAYACAĞIZ"



Aliyev, Azerbaycan'ın bölgede hiçbir ayrım çizgisi olmaksızın entegre bir Güney Kafkasya bölgesel işbirliği modelinin kurulmasını desteklediğini belirtti. Azerbaycan'ın barış anlaşmasının öncüsü olduğunu hatırlatan Aliyev, "Ülkemizin barış gündemini sürdürmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Azerbaycan bu konuda güçlü bir siyasi iradeye sahip" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın tekrardan aynı masaya oturacağını belirten Aliyev, "Kazakistan tarafının barış anlaşması müzakerelerine devam edilmesi önerisi doğrultusunda Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları yakın zamanda Almatı'da bir araya gelecek" dedi.

Görüşmede, ayrıca ABD ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme, insan hakları, enerji, iklim ve COP29 alanlarındaki işbirliği konuları ele alındı.