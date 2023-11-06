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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile mayın temizliği konusunda işbirliğini görüştü.

AA6 Kasım 2023 Pazartesi 17:13 - Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Bakü'ye temaslarda bulunmak için gelen Plenkovic'i kabul etti.

Aliyev ve Plenkovic, ikili ve heyetler arası görüşme yaptı.

Görüşmede, Azerbaycan ile Hırvatistan arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin genişletilmesi, enerji ve turizm alanlarında işbirliği konuları müzakere edildi.

Hırvatistan'ın mayın temizliği hususunda Azerbaycan'a destek verme niyetinin olumlu karşılandığı görüşmede, bu alanda tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin önemi vurgulandı.

Aliyev ve Plenkovic, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulundu.

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