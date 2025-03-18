İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2025 Salı / 19 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6871
  • EURO
    40,219
  • ALTIN
    3581.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nevruz ateşini yaktı
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nevruz ateşini yaktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdere ilinin Hesenriz köyünde Nevruz ateşini yaktı.

AA18 Mart 2025 Salı 20:37 - Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nevruz ateşini yaktı
ABONE OL

İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte bir zamanlar Ermenistan işgali altında bulunan Ağdere ilini ziyaret etti.

Ağdere'nin Hesenriz köyünde buraya geri dönen vatandaşlarla bir arayan gelen Aliyev, yurttaşlarının Nevruz bayramını kutladı.

Hesenriz'in tarihi Azerbaycan köyü olduğunu bildiren Aliyev, işgal döneminde buranın adının değiştirildiğini ve buraya Ermenilerin yerleştirildiğini söyledi.

"BİZİ BU KADİM TOPRAKLARIMIZDAN SÜRDÜLER, SOYKIRIM YAPTILAR"

Aliyev, köyün ismini geri vererek tarihi adaleti sağladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizi bu kadim topraklarımızdan sürdüler, soykırım yaptılar, Azerbaycan halkına dayanılmaz acılar yaşattılar. Biz haklı olan taraftık, işgal sırasında hakkın sesini yükseltebildik ve buranın bizim tarihi ve yasal toprağımız olduğunu tüm dünyaya ispat edebildik."

Köy sakinleriyle bir süre sohbet eden Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte buradaki Nevruz ateşini yaktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.