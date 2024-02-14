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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yemin etti

Azerbaycan'da 7 Şubat'ta yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 92,12 oyla kazanan İlham Aliyev, yemin ederek 5. dönem için görevine resmen başladı.

IHA14 Şubat 2024 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yemin etti
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Azerbaycan'da 5. kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev için Azerbaycan Milli Meclisinde yemin töreni düzenlendi. Bakanlar, milletvekilleri, ülkede görevli büyükelçiler ve üst düzey konukların katıldığı yemin töreni, Azerbaycan Milli Meclisi Genel Kurul Salonu'nda yapıldı. Aliyev, Azerbaycan Anayasası üzerine el basarak, "Cumhurbaşkanlığım süresince Azerbaycan Anayasası'na bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma liyakatle hizmet edeceğime yemin ederim" dedi.

Azerbaycan milli marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim'e de el basan Aliyev, "Azerbaycan halkının yüzyıllardır oluşturduğu milli ve manevi değerlere ve geleneklere sadık kalacağım, onları her zaman yücelteceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yemininin ardından başkomutan sıfatıyla Azerbaycan bayrağını öptü.

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