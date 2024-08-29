Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, Aliyev de teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamını iletmesini rica etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun faaliyetlerinden takdirle söz eden Aliyev, başarılardan dolayı Bilal Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Aliyev, Azerbaycan'ın Konfederasyonda aktif temsil edildiğini, müsabakalarında Azerbaycanlı sporcuların yer aldığını söyledi.

Görüşmede Azerbaycan ile Türkiye'nin her zaman birbirlerinin yanında oldukları, iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk ve stratejik ittifak ilişkileri bir kez daha vurgulandı.