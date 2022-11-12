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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Macron ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

AA12 Kasım 2022 Cumartesi 23:31 - Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Macron ile görüştü
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Elysee Sarayı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Çekya'nın başkenti Prag'da 6 Ekim'deki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı marjında, Macron, Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in bir araya geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Macron ve Aliyev'in, Prag'daki zirvenin izinde yakın koordinasyonu sürdürmek istediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Macron'un, AB'nin sivil misyonunun Azerbaycan sınırındaki istikrar sağlayıcı etkisini memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, Macron'un, Fransa'nın, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecini desteklemeye ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak siyasi çözüm için çalışmaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.

Macron'un, Tunus'un Cerbe Adası'nda 19 Kasım'da düzenlenecek "18. Uluslararası Frankofon Zirvesi" marjında Paşinyan ile görüşeceği de belirtildi.

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