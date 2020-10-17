17 Ekim 2020 Cumartesi 13:09 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 13:09

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva TRT Haber'de Ermenistan'ın saldırılarını değerlendirdi.

Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir'de sivil yerleşim yerlerine düzenlediği roket saldırısında 13 kişi yaşamını yitirmiş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

Sivil katliamı yapan Ermenistan Ordusu uykudaki sivilleri hedef aldı.

TRT Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan Ordusu ilerledikçe Ermenistan'ın sivilleri vurduğunu belirterek, "Dünya bu katliama karşı sessiz kalmamalıdır" dedi.

30 yıllık bir süredir Fuzuli kentinin alınmasını bekleyen Azerbaycan halkının büyük bir coşku içinde olduğunu belirten Abdullayeva, "30 yıla yakındır insanlar bugünü beklediler. Fuzuli'nin alınması büyük bir coşkuyla karşılandı. Gence halkı ise kendi evlerini terk etmeyeceklerini, "Vatan sağolsun" anlayışıyla mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi" açıklamasını yaptı.

"DÜNYAYA ÇAĞRIMIZ BU İNSANLIK DRAMINA KARŞI SUSMAMALARIDIR"

Abdullayeva'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Azerbaycan'ın Gence kenti füze saldırısına maruz kaldı. Bu insanlık suçudur, savaş suçudur. Bu devlet terörüdür. Çaresiz duruma düşen Ermenistan, sivilleri hedef alıyor. Azerbaycan mücadelesini ve Gence'nin intikamını sahada verecektir. Bizim amacımız kendi topraklarımızı almaktır. Terörü destekleyen Ermenistan ise böyle yollara başvuruyor. Dünyaya çağrımız da bu insanlık dramına karşı susmamalarıdır.

Fuzuli kentinin alınmasıyla sevindik. Bu gelişme sahada Azerbaycan Ordusu'nun ilerlediğini gösteriyor. Azerbaycan kararlılıkla devam ediyor. Ateşkes çağrılarında bulunan devletlere söylemek isteriz ki ateşkesi bozan taraf Ermenistan'dır"