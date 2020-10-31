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Dünya

Azerbaycan duyurdu: Ermenistan'ın büyük miktarda fosfor bombası getirdiği yönünde istihbarat alındı

Azerbaycan, Ermenistan'ın Karabağ'daki çatışmalarda fosfor bombası kullanabileceği uyarısı yaptı. Bombaların bölgeye, 'Azerbaycan tarafından kullanıldığı algısı' oluşturmak için getirilmiş olmasının da ihtimaller arasında bulunduğu ifade edildi.

AA31 Ekim 2020 Cumartesi 13:16 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 13:31
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan, işgal altındaki Hocavend istikametinde konuşlu Ermenistan ordusunun 1'inci kolordusuna bağlı 37. tümenin 3. motorize alayı birimlerince, büyük miktarda fosfor bombası getirildiği yönünde istihbarat alındığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın fosfor içeren mühimmatları bu bölgeye getirmesindeki amacın, bunları Azerbaycan ordusuna karşı kullanmak olduğunun varsayıldığı belirtildi.

Bombaların bölgeye, "Azerbaycan tarafından kullanıldığı algısı" oluşturmak için getirilmiş olmasının da ihtimaller arasında bulunduğu kaydedildi.

Ermenistan'ın dünden itibaren Azerbaycan'ın beyaz fosfor içeren bombalar kullandığına dair yalan haberler paylaşarak gelecek provokasyonlar için zemin oluşturmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunda yasaklı hiçbir silahın bulunmadığı vurgulandı.

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