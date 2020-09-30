Azerbaycan duyurdu! İki Ermenistan uçağı çakıldı

star.com.tr 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:59 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 13:16

İşgalci Ermenistan'a karşı amansız bir mücadele veren Azerbaycan'dan savaş bölgesiyle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, dün Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının düştüğünü, Ermenistan'ı uçaklarından birinin düşürülmesi konusunda yalan söylemekle suçladı.

Hacıyev, "Her iki uçak da bir dağa düştü ve patladı. Bu, Ermeni askeri yönetiminin vatandaşlarına ve halka doğru bilgi sağlamadığını gösteriyor." dedi.

Ermenistan'dan yapılan açıklamada, düşen uçak sayısının 1 olduğu, pilotun isminin de Valeri Danelin olduğunu belirtildi. Ermenistan ayrıca, uçağın Türk F-16'lar tarafından vurulduğu iddiasıyla, dünya kamuoyunda Türkiye karşıtlığı için yanlış bilgiler yaymaya çalıştı.

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