Azerbaycan, Ermenistan, AB, Almanya ve Fransa liderleri bir araya geldi

AST Zirvesi'nin düzenlendiği Moldova'nın Bulboaca kasabasındaki tarihi Mimi Kalesi'nde gerçekleştirilen 5'li toplantıya ilişkin açıklamayı, AB Konseyi Başkanı Michel yaptı.

Daha önce Brüksel'deki görüşmelerde ele alınan barış anlaşması, ulaştırma, güvenlik ve sınır belirleme çalışmaları gibi tüm başlıkları değerlendirdiklerini aktaran Michel, Azerbaycan ile Ermenistan liderlerini bir araya getirecek bir sonraki toplantının 21 Temmuz'da Brüksel'de yapılacağını bildirdi.

Michel, "İlişkilerin normalleşmesi için tüm olumlu çabaları destekliyoruz." dedi.

Aliyev, Paşinyan, Macron ve Scholz ile AST'nin sonbaharda İspanya'da düzenlenecek bir sonraki toplantısı sırasında yine görüşme kararı aldıklarını belirten Michel, "Biz AB olarak ilişkilerin normalleşmesi yolunda yardım edebilmek ve ilerleme sağlamak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.