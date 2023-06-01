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Dünya

Azerbaycan, Ermenistan, AB, Almanya ve Fransa liderleri bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi sırasında bir araya geldi.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 23:45 - Güncelleme:
Azerbaycan, Ermenistan, AB, Almanya ve Fransa liderleri bir araya geldi
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AST Zirvesi'nin düzenlendiği Moldova'nın Bulboaca kasabasındaki tarihi Mimi Kalesi'nde gerçekleştirilen 5'li toplantıya ilişkin açıklamayı, AB Konseyi Başkanı Michel yaptı.

Daha önce Brüksel'deki görüşmelerde ele alınan barış anlaşması, ulaştırma, güvenlik ve sınır belirleme çalışmaları gibi tüm başlıkları değerlendirdiklerini aktaran Michel, Azerbaycan ile Ermenistan liderlerini bir araya getirecek bir sonraki toplantının 21 Temmuz'da Brüksel'de yapılacağını bildirdi.

Michel, "İlişkilerin normalleşmesi için tüm olumlu çabaları destekliyoruz." dedi.

Aliyev, Paşinyan, Macron ve Scholz ile AST'nin sonbaharda İspanya'da düzenlenecek bir sonraki toplantısı sırasında yine görüşme kararı aldıklarını belirten Michel, "Biz AB olarak ilişkilerin normalleşmesi yolunda yardım edebilmek ve ilerleme sağlamak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  • Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
  • AB Konseyi Başkanı Charles Michel
  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

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