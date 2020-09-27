AA 27 Eylül 2020 Pazar 13:42 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 13:58

Zurabişvili, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmaların yeniden başlamasından büyük endişe duyuyoruz. Biz (taraflara) barış çağrısında bulunuyoruz. Bölgemizde istikrar ve barış ortak işimiz olmalı." mesajını verdi.

- ATEŞKESE UYMA ÇAĞRISI

Diğer yandan, Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında son saatlerde yaşanan gelişmelerden büyük endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Umuyoruz ki ateşkes anlaşmasına varılacak, taraflar arasında müzakere moduna geçilecek ve tüm bölgenin güvenliğini ciddi şekilde olumsuz etkileyecek büyük çaplı düşmanlıklardan kaçınılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Gürcistan'ın, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarını ve uluslararası aktörleri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında diyaloğu sürdürmek için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, bölgede barışın sürdürülmesi için Gürcistan'ın gereken adımları atmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizim açımızdan Gürcistan'ın, gerilimi azaltmaya ve bölgede barışın tesisine her şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu beyan ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze da konuya ilişkin açıklamasında, "Azerbaycan ve Ermenistan'ın bir dost ülkesi olarak Gürcistan'ın isteği ve arzusu istikrar, barış ve güvenliğin mümkün olduğunca korunmasıdır." değerlendirmesi yaptı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

UKRAYNA'DAN DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ ÇATIŞMALARA İLİŞKİN DİYALOG ÇAĞRISI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yaşanan çatışmalar sebebiyle derin endişe duyulduğu belirtildi.

Paylaşımda, "Çatışmaya yol açan nedenleri inceliyoruz, tarafları diyaloğa dönmeye ve anlaşmazlığı barışçıl yollarla çözmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

AB, AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİKTEN ENDİŞELİ

Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dağlık Karabağ'dan gelen çatışma haberlerinin ciddi endişeye neden olduğunu belirtti.

Gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için öncelikle askeri hareketliliğin acilen durması gerektiğini belirten Michel, tek çözüm yolunun ön şartsız müzakerelere dönmek olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının da sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği ifade edilmişti.