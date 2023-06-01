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Dünya

Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya ve AB arasındaki görüşme Kişinev'de başladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un katılımıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki görüşme Moldova'nın başkenti Kişinev'de başladı.

IHA1 Haziran 2023 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya ve AB arasındaki görüşme Kişinev'de başladı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moldova'nın başkenti Kişinev'de temaslarına devam ediyor. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ikinci zirve toplantısı çerçevesinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un katılımıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki 5'li görüşme başladı.

Aliyev ve Paşinyan, en son 25 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da üçlü toplantıda bir araya gelmişti.

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