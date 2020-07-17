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Dünya

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi! Rusya: Ara buluculuk yapmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu ele almak için Güvenlik Konseyi'ni topladı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, toplantıda Rusya'nın ara buluculuk yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 15:43 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 15:44
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumun ele alındığı toplantıda, devam eden gerginlikten endişe duyulduğu ve tarafların ateşkes sürecini sağlamasına ihtiyaç bulunduğu ifade edildi.

Toplantıda, Rusya'nın ara buluculuk yapmaya hazır olduğu da vurgulandı.

- 12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

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