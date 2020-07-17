AA 17 Temmuz 2020 Cuma 15:43 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 15:44

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.



Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumun ele alındığı toplantıda, devam eden gerginlikten endişe duyulduğu ve tarafların ateşkes sürecini sağlamasına ihtiyaç bulunduğu ifade edildi.

Toplantıda, Rusya'nın ara buluculuk yapmaya hazır olduğu da vurgulandı.

- 12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU



Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.