Azerbaycan-Ermenistan sınırında durum gerginleşti

AA 11 Ocak 2022 Salı 20:28 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 20:28

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun karşı tarafın saldırılarının önlenmesi için müdahale tedbirleri uyguladığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun top veya hava araçları kullanmadığı, durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolünde olduğu belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Ermenistan'ın askeri provokasyonlarına devam etmesini şiddetle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi.

Bugün öğle saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olmuştu.