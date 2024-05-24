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Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'dan alınan 4 köyde daha bayrakları göndere çekti

Ermenistan'ın iade ettiği Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerine Azerbaycan bayrakları çekildi.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 17:10 - Güncelleme:
Azerbaycan, Ermenistan'dan alınan 4 köyde daha bayrakları göndere çekti
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Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine bağlı birlikler, iade edilen 4 köyde tören gerçekleştirdi. Törenlerde Azerbaycan bayrakları göndere çekildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerince servis edilen görüntülerde askerlerin ülkelerinin milli marşını okudukları ve göndere bayrak çekildiği görülüyor.

Kayıtlarda Vatan Savaşı Kahramanı Tümgeneral Vüsal Sultanov'un Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanı, muzaffer Başkomutan, emriniz doğrultusunda Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinde, tarihi topraklarımızda kutsal sınırımız kontrol altına alınmıştır. Burada şanlı üç renkli bayrağımız dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan." şeklindeki sözleri yer alıyor.

Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonlarının müzakerelerinde Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altında bulunan ve eksklav (bir devletin topraklarının bir bölümünün, başka bir devletin toprakları nedeniyle ayrılmış bulunması) olmayan 4 köyün derhal geri verilmesini talep etmişti.

Müzakerelerde sağlanan mutabakatla Ermenistan, 4 köyün iadesini kabul etmiş, iki ülkenin uzmanlarının çalışmaları sonucu sınırın 12,7 kilometrelik hattı belirlenmişti. Hattın belirlenmesiyle Gazah ilinin 4 köyü Azerbaycan'a iade edilmişti.

Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda Karabağ ve civar illerin yanı sıra Gazah ilinin 7, Nahçıvan'ın bir köyünü de işgal etmişti. 2. Karabağ Savaşı'nda Karabağ ve civar iller işgalden kurtarılmış, 4'ü eksklav olan 8 köy ise Ermenistan'ın kontrolünde kalmıştı.

Eksklav olmayan 4 köyün iadesinin ardından halen Ermenistan'ın işgali altında bulunan 4 eksklav köyün (Yukarı Eskipara, Sofulu, Berhudarlı ve Kerki) durumu ise tarafların sınır belirleme sürecinde yapacağı müzakerelerde netlik kazanacak.

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