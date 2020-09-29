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Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın F-16 iddiasını ti'ye aldı: Olmayanı yok etmek imkansız

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın 'Azerbaycan'a ait bir F-16 uçağı vuruldu” iddiasına yanıt verdi.

DHA29 Eylül 2020 Salı 11:01 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 11:07
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Erivan yönetiminin provakasyonlarının kışkırtıcı olduğunu ifade ederek, “Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız” dedi. Dargahli, "Ermenistan sürekli surette hayal görmeye devam ediyor" diyerek, “Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

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