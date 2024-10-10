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Dünya

Azerbaycan ev sahipliği yapacak! Türkiye'den kardeş ülkeye tam destek

Türkiye, COP 29 sürecinde Azerbaycan'a destek olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) sürecinde Türkiye olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 11:04 - Güncelleme:
Azerbaycan ev sahipliği yapacak! Türkiye'den kardeş ülkeye tam destek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinliğe katılmak için geldiği Azerbaycan'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dost ve kardeş Azerbaycan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Kurum, "COP 29 sürecinde Azerbaycan devletine her türlü desteği vereceğiz. İstiyoruz ki COP 29'un tüm dünya için önemli kararların alındığı bir toplantı olsun." dedi.

Kurum, COP 29'da, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelelerinde finansmana erişmesini kolaylaştıracak adımların atılmasını istediklerini belirtti.

COP 29 sürecini yakından takip edeceklerini söyleyen Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinin tüm dünyayla paylaşıldığını, Bakanlık olarak da iklim değişikliğiyle mücadele ve adaptasyon anlamında çok önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Kurum, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamaya gayret gösterdiklerini ve bu alandaki kapasiteyi her geçen gün artırdıklarını bildirerek "İklim Kanunu'nu bu yıl TBMM'den geçirmek suretiyle bu konudaki kararlılığımızı net şekilde ortaya koyacağız. Kanunun çıkmasıyla iklim değişikliğiyle mücadele anlamında tüm sektörlerle seferberlik anlayışı ile bu süreci yürüteceğiz. İstiyoruz ki gelecek nesillerimize tertemiz bir dünya bırakalım." ifadelerini kullandı.

Tüm bu çalışmaların çocukların geleceği için yapıldığına dikkati çeken Kurum, Filistin ve Lübnan'da dram yaşandığını söyleyerek, "Dünya ülkeleri iklim değişikliği ile ilgili mücadele verdikleri gibi bu savaşın ve katliamın durdurulması adına da mücadele versinler istiyoruz. COP 29 sürecinde Filistin'le ilgili, Lübnan'la ilgili, tüm dünya çocuklarının özgürlüğüyle alakalı düşüncelerimizi paylaşacağız." dedi.

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