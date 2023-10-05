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Dünya

Azerbaycan görüntülerini paylaştı! Bakü'ye böyle getirildi

Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski 'cumhurbaşkanlarından' Arayik Harutyunyan'ın, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisince yakalandığı bildirildi.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 12:47 - Güncelleme:
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Azerbaycan Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, Harutyunyan'ın 3 Ekim'de Hankendi şehrinde yakalanarak Bakü'ye getirildiği belirtildi.

Harutyunyan, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın Gence şehrine düzenlenen ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan balistik füze saldırılarının emrini kendisinin verdiğini açıklamıştı.

Azerbaycan'da, Harutyunyan ile ilgili gıyabi tutuklama kararı verilmiş ve hakkında uluslararası arama kararı çıkartılmıştı.

Harutyunyan, 2020-2023 yıllarında Karabağ'daki işgalci rejiminin sözde "cumhurbaşkanlığını" yürütmüştü.

- SÖZDE YÖNETİMİN ESKİ "CUMHURBAŞKANLARINDAN" GUKAYSAN VE SAAKYAN DA GÖZALTINDA

Sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arkadi Gukaysan ve Bako Saakyan ile "parlamento başkanı" Davit İşhanyan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

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