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Dünya

Azerbaycan, gözaltındaki 8 askeri Ermenistan'a iade etti

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, 8 Ermeni askerinin ülkelerine iade edildiğini duyurdu.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 12:10 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 12:11
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Komiteden yapılan açıklamada, iade edilenlerin, 16 Kasım 2021'de iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde provokasyon girişiminde bulunurken gözaltına alınan askerler olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu adıma karşılık, Ermenistan tarafının da 1. Karabağ Savaşı'nda öldürülen ve toplu mezarlara gömüldükleri tahmin edilen Azerbaycanlı sivil ve askerlerle ilgili bilgileri, ayrıca toplu mezarların yerleriyle ilgili malumatları Azerbaycan'a vermesi gerektiği ifade edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile 4 Şubat'ta gerçekleştirdiği dörtlü video konferansta, 1. Karabağ Savaşı'nda kayıp olan Azerbaycan vatandaşlarının durumunu gündeme getirmiş, Paşinyan ise bu konuda iş birliği yapacağını taahhüt etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bu konuya destek vermişti.

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