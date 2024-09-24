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Dünya

Azerbaycan Hava Yolları, Bakü-Tel Aviv uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu

Soykırımcı İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik katliamları sürerken, Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), güvenlik gerekçesiyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

IHA24 Eylül 2024 Salı 11:59 - Güncelleme:
Azerbaycan Hava Yolları, Bakü-Tel Aviv uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu
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Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) İsrail'e uçuşlarını durdurdu. AZAL'dan yapılan açıklamaya göre İsrail'deki son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü'den Tel Aviv'e karşılıklı uçuşların askıya alındığı bildirildi. Açıklamada, uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararın bölgedeki duruma göre değerlendirileceği belirtildi. Tel Aviv için bileti olan yolcuların ücretinin tamamını geri alabileceği veya ceza ödemeden biletlerini başka bir uçuşla değiştirebileceği kaydedildi.

KATAR'DAN BEYRUT KARARI

Katar Havayolları da, Beyrut uçuşlarını yarına kadar durdurma kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, "Lübnan'daki yaşananlar nedeniyle, Katar Havayolları olarak Beyrut'a karşılıklı uçuşları 25 Eylül tarihine kadar durdurmaya karar verdik. Yolcularımızın güvenliği en yüksek önceliğimizdir" denildi.

TEL AVİV UÇUŞLARI ASKIYA ALINDI

Ayrıca Wizz Air ve British Airways de Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılacak uçuşları askıya aldığını açıkladı.

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