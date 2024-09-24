Azerbaycan Hava Yolları, Bakü-Tel Aviv uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) İsrail'e uçuşlarını durdurdu. AZAL'dan yapılan açıklamaya göre İsrail'deki son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü'den Tel Aviv'e karşılıklı uçuşların askıya alındığı bildirildi. Açıklamada, uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararın bölgedeki duruma göre değerlendirileceği belirtildi. Tel Aviv için bileti olan yolcuların ücretinin tamamını geri alabileceği veya ceza ödemeden biletlerini başka bir uçuşla değiştirebileceği kaydedildi.

Katar Havayolları da, Beyrut uçuşlarını yarına kadar durdurma kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, "Lübnan'daki yaşananlar nedeniyle, Katar Havayolları olarak Beyrut'a karşılıklı uçuşları 25 Eylül tarihine kadar durdurmaya karar verdik. Yolcularımızın güvenliği en yüksek önceliğimizdir" denildi.

Ayrıca Wizz Air ve British Airways de Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılacak uçuşları askıya aldığını açıkladı.