AZAL'ın açıklamasına göre, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçakla ilgili yürütülen ön soruşturma, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını ortaya koydu.

Azerbaycan Hava Yollarına ait "Embraer 190" tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

AZAL, düşen uçakla ilgili ön soruşturmanın sonuçlarını gerekçe göstererek, Rusya'nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine uçuşları durdurmuştu.