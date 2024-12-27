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Dünya

Uçağın düşüş nedenini duyurdular: Azerbaycan Hava Yolları'ndan açıklama

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan 'Embraer 190' tipi uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurdu.

AA27 Aralık 2024 Cuma 16:13 - Güncelleme:
Uçağın düşüş nedenini duyurdular: Azerbaycan Hava Yolları'ndan açıklama
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AZAL'ın açıklamasına göre, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçakla ilgili yürütülen ön soruşturma, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını ortaya koydu.

Azerbaycan Hava Yollarına ait "Embraer 190" tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

AZAL, düşen uçakla ilgili ön soruşturmanın sonuçlarını gerekçe göstererek, Rusya'nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine uçuşları durdurmuştu.

  • AZAL
  • Emb190 kaza
  • uçak kaza

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