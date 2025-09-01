İSTANBUL 30°C / 20°C
Dünya

Azerbaycan-Hindistan gerilimi tırmanıyor! Aliyev'den net mesaj

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan'a verdikleri destek nedeniyle Hindistan'ın uluslararası kuruluşlarda Azerbaycan'dan intikam almaya çalıştığını fakat bunun hiçbir önem taşımadığını, Pakistan'la kardeşlik bağlarının her şeyden üstün olduğunu söyledi.

1 Eylül 2025 Pazartesi 11:53
Azerbaycan-Hindistan gerilimi tırmanıyor! Aliyev'den net mesaj
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldi.

Şerif, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik askeri saldırıları sırasında Azerbaycan'ın gösterdiği siyasi destek ve dayanışma dolayısıyla halkı ve hükümeti adına Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev ise Azerbaycan-Pakistan ilişkilerinin kardeşliğe dayandığının altını çizerek, Pakistan'ın Hindistan karşısında elde ettiği zafer dolayısıyla tebriklerini iletti.

Pakistan'a gösterdikleri destek nedeniyle Hindistan'ın uluslararası kuruluşlarda Azerbaycan'dan intikam almaya çalıştığını söyleyen Aliyev, fakat bunun hiçbir önem taşımadığını, Pakistan'la kardeşlik bağlarının her şeyden üstün olduğunu vurguladı.

Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan üçlü işbirliği formatının önemine değinilen görüşmede, üçlü işbirliği çerçevesinde ele alınan konuların hayata geçirilmesi için somut adımlar atıldığı kaydedildi.

