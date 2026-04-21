  • Azerbaycan için anayasaya neşter! Paşinyan: Değiştirilmesi gerek
Dünya

Azerbaycan için anayasaya neşter! Paşinyan: Değiştirilmesi gerek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'a ilişkin Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf içeren anayasa maddelerinin değiştirilmesi gerektiğini belirterek, yeni anayasanın Azerbaycan ile kalıcı barış sürecinin önünü açabileceğini söyledi. Paşinyan, mevcut anayasal yapının çatışma riskini beslediğini vurgularken, Bakü ise barış anlaşması için Ermenistan Anayasası'ndaki kendi egemenliğine aykırı ifadelerin kaldırılmasını şart koşuyor.

AA21 Nisan 2026 Salı 13:21
Azerbaycan için anayasaya neşter! Paşinyan: Değiştirilmesi gerek
Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisinin seçim öncesi programını açıklarken, ülkede süregelen yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'da bugüne kadar yapılan tüm anayasa referandumlarının sonuçlarının kamuoyunda her zaman şüpheyle karşılandığını belirten Paşinyan, geçmişte gazeteci olarak bu süreçleri yakından takip ettiğini ve toplumda sonuçların sahte olduğuna dair yaygın bir kanaat oluştuğunu ifade etti.

Paşinyan, bu algının vatandaş ile hukuk sistemi arasında ciddi bir güven sorunu yarattığını, dolayısıyla yeni anayasaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Vatandaş ile hukuk sistemi arasında organik bir bağ kurulması son derece önemlidir. Bu bağın tesisi ise ancak Anayasa'nın gerçek ve şeffaf bir referandumla kabul edilmesiyle mümkündür." dedi.

Mevcut anayasada, Karabağ'ın Ermenistan'a ilhakını öngören maddeler içeren Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf yapıldığını hatırlatan Paşinyan, "Yeni anayasada da bu bildirgeye atıfta bulunulması, Karabağ hareketinin sürdürüldüğü anlamına gelir. Bu ise Azerbaycan ile çatışmanın yeniden başlaması demektir. Çatışmanın yeniden başlaması ise barışı imkansız hale getirir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, iki ülke arasında nihai barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan Anayasası'nda yer alan ve kendi egemenliği ile toprak bütünlüğüne aykırı gördüğü hükümlerin çıkarılmasını şart koşuyor.

  • Barış süreci
  • Anayasa değişikliği
  • Ermenistan-Azerbaycan

