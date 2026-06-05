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Dünya

Azerbaycan iddiaları yalanladı: Topraklarımız İran'a karşı kullanılmadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan topraklarının İran'a karşı askeri veya istihbarat operasyonları için kullanıldığı ve İsrail'e ait unsurların Azerbaycan'da konuşlandırıldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddettiklerini bildirdi.

AA5 Haziran 2026 Cuma 14:45 - Güncelleme:
Azerbaycan iddiaları yalanladı: Topraklarımız İran'a karşı kullanılmadı
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Hacızade, "CNN World" haber kanalının internet sitesinde yayımlanan makalede yer alan, Azerbaycan topraklarının İran'a karşı saldırılarda kullanıldığı ve İsrail'e ait unsurların Azerbaycan'da konuşlandırıldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Yazılı açıklamasında, makalede yer alan iddiaların Azerbaycan tarafından daha önce defalarca yalanlandığını belirten Hacızade, ülkesinin konuya ilişkin tutumunun CNN'in sorusuna yanıt olarak resmi kanallar aracılığıyla önceden iletildiğini kaydetti.

Hacızade, hiçbir somut kanıt ortaya konulmadan, anonim kaynaklara dayandırılan ve Azerbaycan'ın resmi görüşünü dikkate almayan iddiaların yayımlanmasının gazeteciliğin objektiflik, tarafsızlık ve mesleki etik ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Azerbaycan topraklarının herhangi bir üçüncü ülkeye karşı askeri operasyonlar, istihbarat faaliyetleri veya diğer düşmanca amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaların hiçbir dayanağı bulunmadığını belirten Hacızade, söz konusu suçlamaları reddettiklerini ifade etti.

Azerbaycan'ın bu tür faaliyetlere hiçbir zaman izin vermediğini ve vermeyeceğini belirten Hacızade, ülkesinin bölgede barışın, istikrarın ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine bağlı kaldığını dile getirdi.

Söz konusu iddiaların herhangi bir kanıta dayanmadığını ve yeni bir dezenformasyon girişimi niteliği taşıdığını kaydeden Hacızade, CNN'den asılsız iddiaların yer aldığı makale için düzeltme ve tekzip yayımlamasını beklediklerini ifade etti.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşu "CNN World" haber kanalının internet sitesinde yer alan makalede Azerbaycan topraklarının İran'a karşı askeri veya istihbarat operasyonları için kullanıldığı ve İsrail'e ait unsurların Azerbaycan'da konuşlandırıldığı iddia edilmişti.

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