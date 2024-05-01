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Dünya

Azerbaycan ile Ermenistan arasında kritik temas! Adres belli oldu

Kazakistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki müzakerelerin Almatı şehrinde yapılacağını teyit etti.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 16:39 - Güncelleme:
Azerbaycan ile Ermenistan arasında kritik temas! Adres belli oldu
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin dışişleri bakanlarının müzakerelerinin yapılması konusunda taraflar arasında sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Tokayev, söz konusu müzakerelerin Kazak tarafının teklifi üzerine Almatı'da yapılacağını belirterek, "Bu önemli toplantının, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin bağımsız kalkınmasının temellerini oluşturan ve ülkeler arasındaki sınırların belirlenmesine ilişkin ilkeleri onaylayan tarihi Alma-Ata Deklarasyonu'nun Aralık 1991'de imzalandığı Almatı'da gerçekleşmesi semboliktir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, toplantının Azerbaycan-Ermenistan anlaşmalarının pratikte uygulanmasına hizmet edeceğini ve Güney Kafkasya'da güçlü ve uzun vadeli barışın hızla tesis edilmesine katkıda bulunacağını temin ettiğini sözlerine ekledi.

Tokayev, 15 Nisan'da Ermenistan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması yapılmasını tamamen desteklediklerini ve Kazakistan'ın bu konunda iyi niyet misyonu üstlenmeye hazır olduğunu bildirmişti.

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