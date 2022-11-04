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Dünya

Azerbaycan ile Ermenistan'ın sınır komisyonları toplandı

Azerbaycan ile Ermenistan'ın sınır komisyonları, üçüncü toplantılarını Avrupa Birliği'nin ev sahipliğinde Brüksel'de yaptı.

AA4 Kasım 2022 Cuma 01:50 - Güncelleme:
Azerbaycan ile Ermenistan'ın sınır komisyonları toplandı
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, toplantı AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Brüksel'de yaptıkları üçlü toplantılarda varılan uzlaşılar neticesinde düzenlendi.

Açıklamada, tarafların sınır meseleleri üzerinde çalışmaları sürdürme, ayrıca güvenlik durumunu iyileştirme isteği taşıdığı belirtildi.

Toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiği kaydedildi.

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