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Dünya

Azerbaycan ile Rusya arasında çatlak büyüyor! Rusya'ya kısıtlama kararı: 90 güne indirdi

Rusya'nın, çok sayıda kişinin ölümüne sebep olduğu uçak vakasının ardından Azerbaycan, Rus vatandaşlarının ülkede kalış sürecine ilişkin yeni karar aldı. Rusya Federasyonu vatandaşları 1 yıl içinde artık 180 gün değil 90 gün Azerbaycan'da kalabilecek.

AA29 Aralık 2024 Pazar 21:02 - Güncelleme:
Azerbaycan ile Rusya arasında çatlak büyüyor! Rusya'ya kısıtlama kararı: 90 güne indirdi
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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan'ı ziyaret eden Rusya Federasyonu vatandaşlarının 1 yıl içinde bu ülkede kalmalarına izin verilen 180 günlük sürenin 90 güne indirilmesi yönünde karar imzaladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kararın mütekabiliyet esası gereği alındığını belirtti.

Rusya Federasyonu'nun ilgili yasalarında yapılan bazı değişikliklerle aralarında Azerbaycan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin vatandaşlarının Rusya'da kalış süresi 180 günden 90 güne indirilmişti.

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