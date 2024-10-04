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Dünya

Azerbaycan ile Rusya arasında Hazar Denizi için çalışma grubu kuruldu

Azerbaycan ve Rusya, Hazar Denizi'nin sığlaşmasının nedenlerini araştırmak ve çözüm üretmek amacıyla ortak bir çalışma grubu kurdu. Grup, çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

AA4 Ekim 2024 Cuma 12:04 - Güncelleme:
Azerbaycan ile Rusya arasında Hazar Denizi için çalışma grubu kuruldu
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Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Rauf Hacıyev ile Rusya Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakan Yardımcısı Sergey Anopriyenko başkanlığında ortak çalışma grubunun kurulduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, iki ülkenin ilgili bakanlık ve kurumları ile bilim insanlarının yer aldığı grup, Hazar Denizi'nin suyunun çekilmesinin nedenlerini araştıracak, suyun çekilmesine ilişkin kısa vadeli ve uzun vadeli tahmin raporları ve sığlaşmanın etkisinin azaltılması hususunda faaliyet raporları hazırlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Ağustos'ta Azerbaycan'a yaptığı ziyarette Hazar Denizi'nin sığlaşması gündeme gelmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Putin'le yaptığı basın toplantısında, Hazar Denizi'ndeki ekolojik durumdan endişe duyduklarını belirterek "İki yıl önce su altında olan kayalar bugün bir metre yüzeye çıkmış durumda. Bunu Abşeron Yarımadası'nın tüm kıyılarında gözlemliyoruz. Durumu birlikte analiz etme ve hem ikili hem de diğer kıyıdaş ülkelerle birlikte olası bir çevre felaketini önlemek için yolların belirlenmesi konusunda mutabakata vardık." demişti.

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