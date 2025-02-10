İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2025 Pazartesi / 12 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0018
  • EURO
    37,1725
  • ALTIN
    3362.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan ile Rusya arasında kriz! İstenmeyen kişi ilan edildi
Dünya

Azerbaycan ile Rusya arasında kriz! İstenmeyen kişi ilan edildi

Rus Milletvekili Nikolay Valuyev'in istenmeyen kişi' ilan edildiği ve Azerbaycan'a girişinin yasaklandığı açıklandı.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Azerbaycan ile Rusya arasında kriz! İstenmeyen kişi ilan edildi
ABONE OL

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'nın üyesi, eski boksör Nikolay Valuyev, Azerbaycan'da "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade yaptığı yazılı açıklamada, Valuyev'in Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetinin sonlandırılmasını değerlendirirken, Azerbaycan devleti ve halkına karşı hakaret ve tehdit içerikli açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Hacızade, kabul edilemez açıklamalarda bulunan Valuyev'in "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve Azerbaycan'a girişinin yasaklandığını bildirdi.

Daha önce de Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü aleyhine açıklamalarda bulunmaları nedeniyle Duma milletvekilleri Konstantin Zatulin ve Vitaliy Milonov'un "istenmeyen kişi" listesine alındığını hatırlatan Hacızade, bu şahısların iktidardaki Birleşik Rusya Partisi (Yedinaya Rossiya) milletvekilleri olduklarını kaydetti.

Hacızade, Azerbaycan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve halkına karşı hareket eden bu gibi şahıslara karşı ülke mevzuatı çerçevesinde uygun adımlar atılmasının sürdürüleceğini ifade etti.

Azerbaycan, tüzel kişilik olarak kayıtlı olmadığı ve ilgili mevzuatı ihlal ettiği gerekçesiyle Bakü'deki "Rus Evi"nin faaliyetinin sonlandırılmasına ilişkin Rusya'ya nota göndermişti.

Bu durum üzerine Valuyev, Azerbaycan'a karşı hakaret ve tehdit içerikli açıklama yapmıştı.

Türkiye ve kardeş ülkeden işbirliği

Türkiye'den teknoloji transferi

Dikkat çeken 'Türkistan' hamlesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.