İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2023 Salı / 5 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,036
  • EURO
    28,8953
  • ALTIN
    1679.9
  • BIST100
    7784.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan, Karabağ için Ermeni grupları uyardı: Kendinizi feshedin
Dünya

Azerbaycan, Karabağ için Ermeni grupları uyardı: Kendinizi feshedin

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Karabağ'da başlatılan antiterör tedbirlerinin durdurulması için yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının teslim olarak silah bırakması ve yasa dışı rejimin kendini feshetmesi gerektiğini, aksi takdirde tedbirlerin sonuna kadar sürdürüleceğini duyurdu.

AA19 Eylül 2023 Salı 18:23 - Güncelleme:
Azerbaycan, Karabağ için Ermeni grupları uyardı: Kendinizi feshedin
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında kurduğu ve desteklediği yasa dışı rejimin "müzakere" çağrısında bulunduğu bildirilerek, Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere defalarca diyaloga davet edildiği, onların her seferinde bu davetleri geri çevirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, ülkemizin Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların temsilcileriyle Yevlah şehrinde görüşmeye hazır olduğunu beyan ediyor. Ancak terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının beyaz bayrak çekmesi, tüm silahlarını teslim etmesi ve yasa dışı rejimin kendini feshetmesi gerekiyor. Aksi takdirde terörle mücadele tedbirleri sonuna kadar sürdürülecektir." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarmak amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.

  • Azerbaycan
  • antiterör tedbirler
  • Ermeni silahlı gruplar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.