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Dünya

Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan arasında imzalar atıldı

Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan, yeşil enerji geliştirme ve iletimi alanında mutabakat zaptı imzaladı.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan arasında imzalar atıldı
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Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme sonrasında Aliyev, Tokayev ve Mirziyoyev, "Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Yeşil Enerjinin Geliştirilmesi ve İletimi Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, üç ülkenin üreteceği yeşil enerjinin Hazar Denizi boyunca iletileceğini ve projenin Karadeniz enerji kablosuna bağlanacağını bildirdi.

Aliyev, Tokayev ve Mirziyoyev, daha sonra Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman'la dörtlü görüşme yaptı.

Görüşme kapsamında dört ülkenin enerji bakanlıkları arasında "Yeşil Enerjinin Geliştirilmesi ve İletimi Alanında İşbirliği İcra Programı" imzalandı.

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