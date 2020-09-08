İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Eylül 2020 Salı / 20 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4733
  • EURO
    8,8292
  • ALTIN
    464.196
  • BIST100
    1099.23
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek
Dünya

Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova başkanlığındaki heyet, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek.

IHA08 Eylül 2020 Salı 10:14 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 10:19
ABONE OL

Milli Meclis Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, 10 Eylül’de başlayacak ziyarette Meclis Başkanı Gafarova’nın yanı sıra Türkiye-Azerbaycan parlamentolar arası çalışma grubu başkanı Ahliman Amiraslanov, komisyon başkanı Ziyafat Asgarov, Sevil Mikayilova, Fazıl Mustafa, Elshan Musayev, Tural Ganjaliyev, Safa Mirzayev ve diğer yetkililer bulunuyor.

Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerle görüşmesi planlanıyor. Anıtkabir’i de ziyaret edecek heyetin Ankara temasları 12 Eylül’de sona erecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.