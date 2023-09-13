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Dünya

Azerbaycan mevzilerine sızmaya çalışan Ermeni sabotaj-keşif grubu engellendi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplara bağlı sabotaj-keşif grubunun sızma girişimin engellendiğini duyurdu.

IHA13 Eylül 2023 Çarşamba 21:51 - Güncelleme:
Azerbaycan mevzilerine sızmaya çalışan Ermeni sabotaj-keşif grubu engellendi
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Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin sabotaj-keşif grubu, Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00 sıralarında Karabağ'da Rus barış güçlerinin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı bölgede yasa dışı şekilde bulunan Ermeni silahlı gruplara bağlı keşif-sabotaj grubunun, Kelbecer ilinin Mercimek yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerden Azerbaycan ordusunun mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan birliklerinin dikkati sonucu provokasyonun önlendiği ifade edilen açıklamada, Ermeni sabotaj-keşif grubunun bir üyesinin yaralanması sonucu geri çekilmek zorunda bırakıldığı aktarıldı.

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