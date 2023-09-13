Azerbaycan mevzilerine sızmaya çalışan Ermeni sabotaj-keşif grubu engellendi

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin sabotaj-keşif grubu, Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00 sıralarında Karabağ'da Rus barış güçlerinin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı bölgede yasa dışı şekilde bulunan Ermeni silahlı gruplara bağlı keşif-sabotaj grubunun, Kelbecer ilinin Mercimek yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerden Azerbaycan ordusunun mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan birliklerinin dikkati sonucu provokasyonun önlendiği ifade edilen açıklamada, Ermeni sabotaj-keşif grubunun bir üyesinin yaralanması sonucu geri çekilmek zorunda bırakıldığı aktarıldı.