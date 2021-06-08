İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Haziran 2021 Salı / 27 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6004
  • EURO
    10,4741
  • ALTIN
    523.127
  • BIST100
    1446.72
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan Milli Meclisi'nden Türkiye onayı! Ortak yönetilecek
Dünya

Azerbaycan Milli Meclisi'nden Türkiye onayı! Ortak yönetilecek

Türkiye, Azerbaycan'da 2 meslek okulu açacak. Azerbaycan Milli Meclisi protokolü onayladı. Okullar Türk tarafı ile ortak yönetilecek.

AA08 Haziran 2021 Salı 12:17 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 12:38
ABONE OL

Azerbaycan Milli Meclisi, "Azerbaycan ile Türkiye Arasında Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü"nü onaylandı.

Ankara'da, 19 Şubat 2021'de gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nda iki ülkenin eğitim bakanlarınca imzalanan protokole göre, Azerbaycan'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle iki yeni meslek okulu kurulacak.

Meslek okullarının binaları, tesisleri ve diğer maddi varlıkları Azerbaycan tarafına ait olacak ve Türk tarafı ile ortak yönetilecek.

Meslek okullarının sınıf, öğrenci, imalathane ve laboratuvar sayıları, müfredat, öğretim materyalleri, haftalık ders çizelgeleri gibi ayrıntıları Türkiye'deki mesleki eğitim deneyimine dayalı olarak ve tarafların karşılıklı mutabakatıyla belirlenecek.

Öğrenci kabul edilme kriterleri taraflarca belirlenecek, kurulacak okullar (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi veya Mesleki Eğitim Merkezi) Azerbaycan ulusal mevzuatına göre tüzel kişilik olarak tescil edilecek.

Bu okullardan mezun olacak öğrencilere hem Türkiye hem Azerbaycan diploması verilecek.

Okullarda görev yapacak Türk personelin maaşı Türkiye, Azerbaycanlı personelin maaşı ise Azerbaycan tarafından karşılanacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.