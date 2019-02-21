Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA düşürdü
Azerbaycan ordusunun, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü bildirildi.
- AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını paylaştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.