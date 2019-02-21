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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA düşürdü

Azerbaycan ordusunun, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü bildirildi.

  • AA
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını paylaştı.

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