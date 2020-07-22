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Dünya

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü bildirildi. Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.

AA22 Temmuz 2020 Çarşamba 19:41 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:07
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tovuz iline bağlı Ağdam köyü yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait "X-55" tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Ermənistana məxsus növbəti taktiki PUA məhv edilibhttps://t.co/0n2VGFWAg2 pic.twitter.com/JMyQSQd5iA</p>&mdash; Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) July 22, 2020</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Azerbaycan ordusu, dün de Ermenistan'a ait 2 İHA'yı vurarak düşürmüştü.

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