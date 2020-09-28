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Dünya

Azerbaycan ordusu kontrolü ele geçirdi, Ermeni güçleri geri çekiliyor

Azerbaycan ordusu, Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiğini ve Ermeni güçlerin geri çekildiğini açıkladı.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 09:21 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 09:42
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Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi.

Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.

Bakanlık, Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.

Vurulan Ermenistan hedefleri havadan böyle görüntülendi

Ermenistan ordusuna ait tankın vurulma anı

Ermenistan'a ait askeri araçların vurulma anı

Ağır darbe! Ermenistan'a ait mühimmat deposu böyle vuruldu

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