AA 30 Eylül 2020 Çarşamba 09:58 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:30

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan güçlerini top atışı ile imha etme ve alanı temizleme operasyonunun sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı ifade edildi.

ERMENİSTAN ORDUSU GORANBOY İLİNE TOP ATIŞLARI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Goranboy ilinin Aşağı Ağcakend köyüne top atışları gerçekleştirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırıların önlenmesi için Azerbaycan ordusunun da karşılık vereceği kaydedildi.