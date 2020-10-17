Aliyev 'istikamet Şuşa' demişti... Şuşa neden önemli?

17 Ekim 2020 Cumartesi 16:06 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 16:09

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev konuşmasında Şuşa'nın işgalden kurtarılacağı mesajını verdi.

Peki, Şuşa neden önemli?

28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa Azerbaycanlılar için sadece bir şehir değil. Çok sayıda aydının yetiştiği, kültür mabedi olarak kabul edilen kadim bir kent.

ALİYEV "İSTİKAMET ŞUŞA" DEDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hedefi, "Neceki Ermeniler bizim kadim toprağımızda şimdi gelirler yaşamaya, işlemeye. Şimdi bakın görün kim gelecek Şuşaya meskunlaşmaya?" sözleriyle açıkladı.

Aliyev, operasyonların oraya yöneleceğinin sinyalini verdi. Kadim şehrin işgalden kurtarılacağı mesajını duyurdu

Şuşa, asırlar boyu Azerbaycan'ın siyasi ve kültürel merkezlerinden biriydi.

Sayısız şair, müzisyen, bilim insanı yetiştirdi.

Bunlardan birisi Azerbaycan'ın milli marşının bestecisi, "Doğu'nun ilk opera bestecisi" Üzeyir Hacıbeyov'du.

"AZERBAYCAN'IN MÜZİK BEŞİĞİ"

İşgal edilen Şuşa, "Azerbaycan'ın müzik beşiği", "Kafkasların" sanat mabedi olarak adlandırılıyordu.

Azerbaycan mimarisinin de kalbi burada atıyordu. Bir açık hava müzesi olan kent, 1977'de tarihi ve mimari koruma alanı ilan edildi.

Azerbaycan'ın gözbebeği Şuşa,, 8 Mayıs 1992 yılında Ermeniler tarafından işgal edildi.

İşgal sırasında 195 şehit verildi,, 20 binden fazla Azerbaycanlı vatan toprağını terk etmek zorunda kaldı. Şehirde Azerbaycan'a ait yüzlerce eser tahrip edildi.

TRT Haber'e konuşan Hazar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Telman Nusretoğlu, konuyla ilgili, "İlham Aliyev Karabağ operasyonu ile ilgili konuşurken Şuşa işgalden azad edilmeden bu operasyon yarım kalır demişti. Şuşa'nın işgalden kurtarılması bence ordumuzun esas hedeflerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Şuşa'yı işgalinden bu yana 28 yıl geçti, Azerbaycanlılar şimdi tarihlerinin ayrılmaz parçası Şuşa'nın işgalden kurtarılacağı günü bekliyor.