Azerbaycan parlamentosu, parlamentonun feshi için Aliyev'e başvuracak

Azerbaycan parlamentosunda, iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) milletvekillerince parlamentonun feshedilmesi için yapılan müracaat müzakere edildi.

Müzakereler sonucu oy çokluğuyla parlamentonun feshi ve erken genel seçim yapılması için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvuruda bulunma kararı alındı.

YAP Siyasi Konseyinin aldığı tavsiye kararı gereği parti üyesi milletvekilleri parlamentonun feshedilmesi için parlamentoya müracaat etmişti.

Azerbaycan'da parlamento seçimleri 1 Kasım 2015'te yapılmış ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in genel başkan olduğu YAP, 125 üyeli mecliste 71 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti. Bir sonraki parlamento seçiminin Kasım 2020'de yapılması bekleniyordu.